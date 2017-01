Grande Fratello 14, nella Casa arriva la coppia di transgender

Nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello , un ingresso che sicuramente farà discutere. Infatti nel corso della seconda puntata del serale, in onda giovedì in prima serata Canale 5 , la coppia composta da Arianna e Marco si unirà agli inquilini. Si tratta di marito e moglie con una particolarità: hanno entrambi cambiato sesso ...

Consulente finanziario lei, cuoco lui, sposati da un mese. Lei era un lui e lui una lei. Ora vogliono partecipare al reality per spiegare alla gente che "una persona transgender sia una persona normale". Proprio come lo è la loro storia d'amore.



Arianna e Marco, infatti, si sono conosciuti in discoteca. All'epoca entrambi fidanzati, nonostante l'amore sia sbocciato presto e le rispettive relazioni fossero in crisi, inizialmente sono rimasti solo amici.Arianna aveva già affrontato il percorso dell'operazione, Marco ha deciso di operarsi quando ha iniziato la relazione con Arianna. Un anno fa hanno deciso di andare a convivere e il mese scorso, il 29 agosto, si sono sposati.