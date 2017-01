Grande Fratello 14, è lite tra Igor e Simone

Nervi a fior di pelle nella Casa del " Grande Fratello 14 ". La domenica è tutt'altro che tranquilla e ad animarla ci pensano Igor e Simone . A due passi dal bagno esplode una polemica furibonda: tutta colpa di uno scambio di accappatoio. Volano insulti e per poco anche scarpe: "Non tieni all'igiene, sei un bambino sporco", attacca il siciliano. La risposta non si fa attendere: "Non capisci perché sei poco intelligente". E Manfredi assiste silenzioso.

Per Igor, infatti, Simone è molto sbadato, tanto da confondere gli indumenti personali. "Ho solo appoggiato l'accappatoio vicino al tuo e poi l'ho confuso", prova a giustificarsi. Ma Igor non sente ragione: "Non voglio creare problemi, sono l'unico che tiene all'igiene, se a te non frega nulla allora scambiati pure le mutande, ma cresci bambino... allontanati o ti tiro una scarpa in testa...". Simone abbandona quindi la conversazione, troppo "esagerata e aggressiva". I due avevano già litigato per un piatto non lavato. Ormai è guerra aperta.