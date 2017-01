"Grande Fratello 14": Federica finisce sotto accusa

Non c'è pace per Federica che nella Casa del "Grande Fratello 14" ormai dalla prima puntata viene presa di mira. Un po' perché "sbaglia" gli uomini e sceglie sempre, a sua insaputa, gli ex delle altre inquiline (Alessandro ex di Lidia e Livio ex di Barbara), un po' perché con il suo carattere schietto finisce per non essere capita. Stavolta la bella salernitana finisce nel mirino dopo l'eliminazione con il salvataggio a catena.