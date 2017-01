Grande Fratello 14, per i ragazzi una serata tra sorprese e proposte indecenti

Sarà una puntata ricca di sorprese quella di "Grande Fratello 14" in onda giovedì 19 novembre , in prime time su Canale 5. Questa settimana saranno tre i ragazzi costretti ad abbandonare la Casa e a rinunciare al montepremi finale. Ai nominati verranno fatte delle proposte indecenti e alcuni dei concorrenti riceveranno, invece, delle belle sorprese.

In nomination ci sono Federica, Manfredi, Jessica, Valentina e Kevin ma ognuno dei concorrenti potrebbe essere a rischio di eliminazione. Luigi e Diego, “ospiti” del Garage all'insaputa degli altri concorrenti, scopriranno il loro destino.



Inoltre, capiremo se i ragazzi hanno indovinato il segreto di Luca, il fidanzato di Valentina, entrato in Casa come Riccardo e in coppia con Giulia. Che effetto farà questa rivelazione sui ragazzi? Tra nuove alleanze e vecchi attriti, il Confessionale ospiterà un altro giro di nomination.