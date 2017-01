19 novembre 2015 "Grande Fratello 14": Valentina, Diego e Luigi lasciano il gioco Tutti gli uomini della Casa (Manfredi, Livio, Alessandro, Simone e Kevin) finiscono in nomination, ma il più votato non sarà eliminato ma bensì il primo finalista di questa edizione Una serata tra sorprese e proposte indecenti

Nona puntata ricca di sorprese per "Grande Fratello 14". Ben tre le eliminazioni fatte nel corso della serata: hanno lasciato lo show condotto da Alessia Marcuzzi Valentina, Diego e Luigi. Sorpresa nella nomination: anche se i ragazzi nella Casa non lo sanno, chi sarà il più votato settimana prossima sarà il primo finalista di questa edizione del Gf. Nella rosa ci sono tutti gli uomini della Casa: Kevin, Simone, Alessandro, Manfredi e Livio.

La serata si apre sul ricordo dei fatti di Parigi. Sulle note di "Imagine" di John Lennon scorrono i primi piani dei ragazzi mentre vengono informati di quanto accaduto. Ma bisogna andare avanti. Alessia dà il via alle danze con la vicenda di Valentina, che ha dovuto mantenere il segreto sul suo ex fidanzato, entrato nella Casa.



Il dramma di Federica - Ma è il tempo del primo momento topico della serata. Si affronta il caso di Federica, che dall'inizio non è riuscita a entrare in sintonia con i compagni, finendo ripetutamente in nomination. Alessia dice che forse ci sono cose nel suo passato che hanno reso il suo carattere più difficile e che gli altri non hanno voluto vedere. Alessia vuole far partire "la confessione" di Federica fatta nel Confessionale. Il filmato lascia intendere un passato di violenza subita, quando aveva 13 anni, senza entrare nel dettaglio. La ragazza piange mentre si rivede, tutti sono molto colpiti. Subito dopo viene chiamato il freeze ed entra nella Caa il padre di Federica. La ragazza piange, lui prova a spiegarle che va tutto bene e tutti sono fieri di lei.



Il parere di Claudio e Cristiano - Tornati in studio Alessia spiega che hanno deciso di affrontare l'argomento perché la ragazza ormai da qualche tempo sembrava volersi sfogare con i ragazzi. Claudio Amendola dice che quello che abbiamo intuito rimanda a drammi e cose che segnano una ragazza e le rendono difficilissimo rapportarsi agli altri. Per Cristiano questa è una delle storie più forti viste al Gf. Per Malgioglio Federica non dovrebbe mischiarsi con "questi mezzi uomini", lei ha bisogno di un "uomo vero, che la ami e le faccia superare tutte le paure".



Il segreto di Valentina - E' il momento della prima prova. Settimana scorsa è entrato nella Casa Luca sotto falso nome (Riccardo), il fidanzato di Valentina. I ragazzi dovevano scoprire il suo segreto. Ci saranno riusciti? Questa volta il Grande Fratello ha voluto rendere le cose più difficili e così tutti dovranno dare un'unica risposta di gruppo. Si riuniscono e discutono. Da una serie di indizi i ragazzi si sono convinti che Riccardo sia il fidanzato di Valentina... segreto svelato! Per Valentina è una brutta notizia: se si salverà questa sera, infatti, avrà due punti di nomination già in partenza.

Simone e i genitori - Si passa ora a Simone, e al suo dolore di bambino per la separazione dei genitori. Lui che a 10 anni si è trovato a crescere per affrontare la rabbia di mamma che si sfogava con lui. Alessia gli chiede di uscire dalla Casa. Simone esce nello spiazzo di fronte alla Casa e fuori c'è sua mamma. "La risolviamo qui davanti a tutti, una volta per sempre" gli dice la madre. Baci, abbracci e lacrime.



I primi salvati - Intanto la Marcuzzi annuncia il primo salvo tra i nominati. E' Manfredi, che così ha un regalo per il suo compleanno. La seconda invece a restare nella Casa è Federica che ancora una volta ottiene più consensi tra il pubblico che non tra i compagni.



La proposta indecente - I ragazzi rimasti in nomination, ovvero Kevin, Valentina e Jessica, ora dovranno andare nel caveau e li verrà chiesto loro di scrivere una cifra per la quale sarebbero disposti a uscire subito dalla Casa. In realtà è solo un bluff che Grande Fratello fa per scoprire chi è davvero motivato ad arrivare in finale. Jessica dice che non vuole rinunciare "piuttosto torno a fare la cameriera". Kevin anche, "ho iniziato questo gioco e voglio finirlo". Rimane Valentina e anche lei rifiuta la proposta: "Accetto la competizione e voglio essere onesta nei confronti degli altri ragazzi".



Il verdetto - Adesso è il momento di scoprire chi uscirà tra Kevin, Jessica e Valentina. Con quasi 3 milioni di voti, chi deve lasciare la Casa è... Valentina!



Nel garage - Si passa ora nel garage, dove Luigi e Diego hanno passato la settimana. Dicono di aver meditato bene sulle persone che li hanno mandati fuori e sui motivi che li hanno spinti a farlo. Adesso però si apre il televoto: uno solo potrà rientrare in Casa, l'altro abbandonerà il gioco.



Il videomessaggio di Lidia - La ragazza eliminata ha qualcosa da dire ad alcuni ragazzi. Gli obiettivi della ragazza sono Federica, Simone, Manfredi e Kevin. In particolare quest'ultimo viene definito "uno dei ragazzi più falsi". Kevin viene invitato da Alessia ad andare nella stanza da letto blu. Lì si trova faccia a faccia con Lidia. Lei dice di "stare benissimo" per lui invece "sta rosicando". Il motivo dell'incontro è per spiegare il senso del videomessaggio: a suo parere Kevin sta prendendo in giro sua sorella e si è messo con lei solo per ripicca. Interviene Cristiano che dice di non capire "perché Livia voglia comandare nella vita degli altri".



La buona azione di Manfredi - Tutti lo conoscono come simpatico e gigione ma Manfredi è molto di più. Viene trasmesso un filmato che svela un suo gesto importante di qualche anno fa, quando salvò la vita di una bambina che stava soffocando dopo aver ingerito un nocciolo di albicocca. Manfredi viene invitato a uscire dalla Casa e fuori ad aspettarlo c'è la ragazza che lo abbraccia e lo ringrazia ancora una volta.



Il segreto di Simone - Questa settimana il segreto da scoprire riguarderà Simone. Entrerà infatti in Casa Marco, suo fratello. Se riusciranno a non farsi scoprire conquisteranno l'immunità. Per l'occasione il ragazzo si farà chiamare Nicola e avrà anche la complicità di Rebecca. Il ragazzo entra quindi nella Casa e si presenta agli altri concorrenti.