"Grande Fratello 14": Jessica si fa perdonare da Kevin a suon di baci

Nella Casa di " Grande Fratello 14 ", dopo l'intenso serale di giovedì sera , che ha visto tre ragazzi eliminati e cinque andare in nomination, la vita riprende normale, salvo qualche chiarimento necessario dopo quanto successo. Come tra Kevin e Jessica . Il ragazzo è rimasto male del fatto che lei nel salvataggio a catena abbia preferito salvare Alessandro e non lui. I due discutono e alla fine un bacio appassionato riporta il sereno.

Per i ragazzi è stata una serata impegnativa e piena di emozioni. E per Kevin la delusione per il mancato salvataggio è arrivata subito dopo il duro confronto con Lidia, che lo ha accusato di essere falso e prendere in giro la sorella. Lui invece giura sulla bontà dei suoi sentimenti, tanto che discutendo con Jessica mette l'accento proprio su quelli. "Se avessi dovuto scegliere tra te e Simone, io avrei scelto te. Per me l'amore è un treno che passa una sola volta nella vita", dice il giovane.



La ragazza prova a fargli capire le proprie ragioni, che sono quelle di un rapporto di amiciza e affetto che con Alessandro dura da tempo. Kevin sembra comprendere, poi i due si baciano appassionatamente.