Grande Fratello 13, Mirco geloso di Modestina

10:48 - A pochi giorni dalla finalissima, nella Casa del "Grande Fratello 13" arriva la resa dei conti. In Cantina Giovanni e Modestina hanno "ballato" una settimana da soli, ma le telecamere hanno ripreso tutto. Adesso devono vedersela con la gelosia di Chicca e Mirco. Ma è soprattutto il contadino a infastidirsi con la bella siciliana: "Hai detto che mentre Giovanni ti guardava ti stavi emozionando, ti rendi conto?".

Mirco ha avuto la conferma che "Man" esiste davvero, ma se c'è qualcosa che gli ha dato veramente fastidio è stata la clip che ha raccontato la settimana di Giovanni e Modestina: "Avete fatto la cena a lume di candela, avete usato delle parole che lasciamo stare...", esclama il contadino nascondendo il suo fastidio dietro ad una risata. Insomma, Mirco non riesce proprio a non essere geloso della sua Modestina. Gli restano solo pochi giorni per conquistarla, ci riuscirà?