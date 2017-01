19 maggio 2014 Grande Fratello 13, Chicca e Mirco in finale con Giovanni e Modestina Il quinto finalista del reality show sarà uno tra Angela e Samba Tweet google 0 Invia ad un amico

08:27 - Serata ricca di sorprese alla semifinale di "Grande Fratello 13", condotto da Alessia Marcuzzi. Ai già finalisti Giovanni e Modestina si sono aggiunti prima Chicca e poi Mirco. Entrambi inizialmente per uno scherzo pensavano di essere stati eliminati. Il quinto finalista lo decreterà il televoto tra Samba e Angela. Chi tra loro, la settimana prossima, si aggiudicherà il premio finale di 250 mila euro?

MIRCO E LA LETTERA D'AMORE PER MODESTINA - Mirco ha scritto una lettera a Modestina. "I miei occhi si sono innamorati del tuo sorriso", con questo incipit il concorrente racconta e spiega i suoi sentimenti per la ragazza. E lei, che ha vissuto isolata nella Cantina con l'altro finalista Giovanni, cosa risponde? "Mi mancava il profumo di Mirco". Poi la finalista entra nella Casa per fare una sorpresa a Mirco: "Ho letto la tua lettera più di una volta e mi sono emozionata nel leggerla".



ALL'IMPROVVISO APPARE IL "MAN" DI MODESTINA - Proprio alla semifinale si palesa il misterioso "man" più volte evocato nella storia tra Mirco e Modestina. Si chiama Agatino, si avvicina alla ragazza - bloccata da un freeze - e le dice: "Sei il mio orgoglio. Sei la parte più importante della mia vita e l'ho metabolizzato per tutto il tempo che sono stato fuori". I due si baciano e poi Agatino, uscendo dalla Casa dice sportivamente a Mirco: "Grazie per averle dato quello che mancava ti aspetto per una birra fuori".



CHICCA E GIOVANNI, NOSTALGIA E AMORE - Dopo una settimana in Cantina anche i sentimenti di Giovanni per Modestina sono messi alla prova. Poi il finalista appare alla sua fidanzata dentro "l'acquario" di vetro del Grande Fratello e scattano paroline dolci tra i due.

FABIO: "ASPETTO ANGELA FUORI DA QUI" - Sono passati diversi giorni da quando Angela non vede il "suo" Fabio. Il loro rapporto è sempre stato discreto e non hanno mai definito la natura del loro rapporto. Ma arriva il colpo di scena, è lo stesso ex inquilino a confermare in studio: "Aspetto Angela fuori dalla Casa, gliel'ho promesso e non è cambiato nulla". I due si dichiareranno "fidanzati" ufficialmente?



CHICCA E ANGELA AI FERRI CORTI - Si sa che non c'è mai stato un buon rapporto tra Chicca e Angela. Sotto il fuoco delle domande di Luxuria, Angela di Chicca dice che è "cinica" e quest'ultima rivela di essere rimasta ferita da alcune accuse esagerate e pesante come "tr...". Poi Chicca consiglia a Angela di togliersi la maschera da dura "è dolce, invece".



CHICCA IN FINALE MA NON LO SA! - Il televoto della settimana ha sancito che tra Chicca e Angela ad andare in finale è la prima. Ma Alessia Marcuzzi e il Grande Fratello hanno giocato uno scherzetto al contrario, leggendo il nome di Chicca come fosse l'eliminata, ignara di tutto la finalista si presenta poi in studio. Dopo una breve intervista Alessia Marcuzzi manda Chicca in Cantina da Giovanni e tra i due baci a non finire. Alla fine la conduttrice svela la verità: Chicca va in finalissima.

LA VITA DIFFICILE DI ANGELA E UN MESSAGGIO SPECIALE - Durante la permanenza nella Casa Angela ha rivelato di aver avuto da sempre problemi legati a questioni economiche in famiglia, tanto che dopo la licenza media si è messa a lavorare. "Non volevo mettere in difficoltà i miei genitori rivelando questi fatti privati. - spiega poi - Non avrei mai dovuto parlare". Ma il papà della ragazza le manda un messaggio affettuoso. "Non devi vergognarti, non sentirti in colpa e la povertà non è una cosa di cui vergognarsi. Sono certi ricchi che hanno rubato che dovrebbero farlo", dice Luxuria ad Angela.



MIRCO RICEVE PASTA E PANE DA MAMMA E PAPA' - I genitori di Mirco entrano nella Casa con una cesta piena di robe "casarecce" dal pane fatto in casa alla pasta per un regalo speciale al figlio. Ma l'infortunato semifinalista, ha una gamba fortunata, pur correndo non riesce ad incontrarli. In compenso ritira felice la cesta lasciata nel giardino.



SAMBA DAL SENEGAL ALL'ITALIA PER RICOMINCIARE - Samba dal Senegal si è spostato in Italia per cambiare vita e migliorare le condizioni della sua famiglia d'origine, poi ha incontrato una famiglia italiana che ha voluto adottarlo e accoglierlo come un figlio. Alessia ha mandato in onda un video con i genitori naturali che lo hanno ringraziato per tutto quello che ha sempre fatto per loro.



MIRCO PENSA DI ESSERE ELIMINATO INVECE E' IN FINALE - Alessia Marcuzzi apre la busta di Grande Fratello 13 col nome dell'altro finalista. Si ripete lo stesso scherzo fatto a Chicca, perciò la Marcuzzi fa credere a Mirco di essere stato eliminato. Il finalista e Luxuria poi si scatenano in un ballo sul palco dello studio del reality.



SI ACCENDE LA SPERANZA PER SAMBA E ANGELA - Dunque Angela e Samba pensano di essere di diritto in finale ma non sanno che in realtà uno solo di loro arriverà in finale per volere del televoto. Chi raggiungerà Mirco, Modestina, Chicca e Giovanni lunedì prossimo?