Grande Fratello 13, chi è il più geloso?

10:52 - Siamo arrivati alle battute conclusive del Grande Fratello 13, tra pochi giorni si arriverà in finale e i ragazzi sembrano divertirsi sugli argomenti più svariati. Angela e Chicca chiacchierano in veranda dei maschietti della Casa, si parla in particolare di gelosia. Le due si divertono a stilare una sorta di classifica degli inquilini più gelosi: al primo posto vince Andrea.

Del bolognese i ragazzi ricordano soprattutto le sue scenate nei confronti di Greta. Al secondo posto troviamo Mirco, che non solo ha mostrato gelosia nei confronti di Modestina ma anche di pomodori e fragole; al terzo posto troviamo Samba e all'ultimo posto Giovanni, il veronese messo spesso a dura prova dalla "sua" Chicca.



E tra discorsi sull'amore, sulla vita fuori dalla Casa, sul tradimento e sulla fedeltà si preparano alla finalissima...