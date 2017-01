Grande Fratello 13, Mirco bacia Chicca

13:14 - Il "Grande Fratello" questa settimana ha chiesto a Chicca, Angela, Samba e Mirco di dirigere e interpretare un western. Sul set, però, il cowboy Mirco si fa prendere troppo dalla parte e durante un ciak romantico travolge la bella Chicca con un bacio mozzafiato. Intanto in Cantina Giovanni, insieme a Modestina, segue in diretta tutta la scena e fa buon viso a cattivo gioco.

Il Grande Fratello sembra voler mettere alla prova la solidità della coppia e li ha divisi. Chicca crede che Giovanni sia stato eliminato, mentre in realtà è già in finale e da lunedì scorso è "recluso" in Cantina con Modestina.



Rimasta senza il suo amato a marcarla stretta, la milanese scaccia la malinconia con un balletto sensuale in reggiseno. Il Gf mostra la scena anche ai ragazzi della Cantina, ma Giovanni non gradisce. "Non ci siamo. Mi dà fastidio che abbia certi atteggiamenti quando non ci sono io" spiega a Modestina, poi se ne va in giardino a sfogare la sua gelosia. Ennesima bufera in arrivo per Chicca e Giovanni, riusciranno a superare anche questa?