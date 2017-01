Chicca: "Con Tumiotto amore finto"

11:50 - Al "Grande Fratello 13" è arrivata seconda, dietro Mirco, ma Chicca il mondo dello spettacolo lo conosce bene, perché è stata la fidanzata dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Leonardo Tumiotto. A "Pomeriggio Cinque", la gieffina ora innamorata di Giovanni, racconta la storia con lo sportivo: "Non era l'amore della mia vita e la storia del matrimonio e delle fedi era falsa".

"E' stata una storia iniziata per caso - racconta Chicca - sono stata molto presa di Leonardo. Siamo venuti da te Barbara perché lui voleva parlare del suo lavoro, far conoscere quello che stava facendo. Io non ho nessun tipo di contatto, non avevo nessun genere di interesse. Non ho nulla contro di te, ma è una cosa partita da lui. Quando sono venuta qui eravamo realmente una coppia". La d'Urso quindi la incalza: "Mi ha colpito sentirti dire nella Casa 'io non l'ho mai amato'. Vi ho visti così carini".



E Chicca corregge subito il tiro: "Non è che non l'ho amato, ma non lo posso definire l'amore della mia vita che mi ha travolto. E' vero, si parlava di bambini, ma in un modo innocente...". E c'era anche un anello di fidanzamento: "E' un gesto che lui ha voluto donarmi come una specie di promessa. E' stato carinissimo... In quel momento ho vissuto tutto quello che c'è stato, ma col tempo mi sono accorta che era una cosa senza fondamenta. Lo so che ci sono delle foto, ma quelle fedi non esistono. E' finto. Mi sono trovata in questa situazione finta che ci è stata proposta da una fotografa. In cambio c'era pubblicità e visibilità, per lui più che per me, io avevo il mio lavoro e la mia vita non è cambiata da quando ho cominciato la mia storia con lui".



Insomma, tra Chicca e Tumiotto pare fosse tutto finto, compresa una crociera che era stata pubblicizzata come una sorta di anticipo di "luna di miele". Alla fine la gieffina liquida l'ex con un "signori si nasce, non si diventa". La replica di Leonardo non tarderà ad arrivare.