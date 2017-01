Mirco: "Corteggerò ancora Modestina"

12:44 - Ha trionfato al "Grande Fratello 13" per la sua "semplicità, umiltà e soprattutto allegria". Perché Mirco ci ha creduto e sperato sin dall'inizio di questa avventura. A Tgcom24 il contadino di Lariano confessa che continuerà a corteggiare Modestina e che investirà il montepremi di 250mila euro per aprire un'azienda agricola tutta sua: "Ma il mondo dello spettacolo mi affascina, mi piacerebbe fare l'attore comico".

Mirco, te lo aspettavi?

"Aspettare no, ma ci ho creduto da subito, ho voluto fortemente questa avventura del Grande Fratello, è sempre stato il mio sogno e si è realizzato.



Perché la gente da casa ti ha votato, cosa è piaciuto di te?

Sicuramente la mia semplicità, sono una persona molto umile e sono riuscito a trasmettere i miei valori. Senza dimenticare la mia allegria, che non mi ha abbandonato neanche nei momenti più difficili....



Ti sei innamorato di Modestina, cosa succede ora?

Lei in realtà è impegnata, mi ha sempre detto che continueremo a frequentarci anche fuori. Io non mollo, non mi arrendo, continuerò a corteggiarla.. poi si vedrà...



Come investirai i soldi che hai vinto?

Mi piacerebbe aprire un'azienda agricola tutta mia, finalmente... Ma questo non significa che il mondo dello spettacolo non mi interessi...



Appunto, cosa ti piacerebbe fare?

L'attore comico. Poi durante la puntata finale Gerry Scotti mi ha fatto anche i complimenti, per me è stata una doppia vittoria... Anche se sono consapevole del fatto che è molto difficile emergere nel mondo dello spettacolo, ma io mi impegnerò...



A parte Modestina con chi hai legato di più nella Casa?

Con Samba e Angela, anche Roberto mi è piaciuto molto... a pelle...



L'inquilino più finto?

Finti non lo so, ma con i fratelli Papillon non c'è stato feeling...