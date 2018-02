Amici 17, Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico

Nella nuova puntata del sabato pomeriggio con la scuola di Amici, Maria De Filippi presenta la sigla dei professionisti con coreagrafia di Garrison. La conduttrice chiama poi l'insegnante texano a presentare e tradurre il musicista e cantautore britannico Tom Walker che si è esibito con il suo ultimo singolo "Leave a light on". Maria e Garrison consegnano a Walker il disco di platino.



Spinosa la vicenda dei Black Soul Trio. Attraverso alcuni video Maria ripercorre la strada non sempre facile della band fino al momento in cui Carlo Di Francesco propone al leader Matteo di cantare da solista. La decisione di Matteo di mettersi in gioco spinge i suoi compagni di viaggio ad abbandonare il gruppo. La band si sgretola e forse anche l'amicizia. Il cantante si prepara ad affrontare l'esame per mantenere il banco. Prima intona "Miserere", poi "Caruso" di Lucio Dalla. Il ragazzo riceve i complimenti da parte dei professori. Carlo aggiunge : "Secondo me questo percorso tu lo puoi e lo devi fare. Tu a differenza di altri hai un grande timbro vocale e ben riconoscibile". Matteo sfila la felpa rossa, il banco è suo.



SI AVVICINA IL SERALE

Maria De Filippi comunica che dopo 4 anni di collaborazione Giuliano Peparini non sarà più direttore artistico. Poi mostra un filmato in cui annuncia e accoglie in studio Luca Tommassini, suo successore. Visibilmente emozionato Luca abbraccia Maria, saluta gli insegnanti e in particolare Veronica Peparini che conosce da anni e ha considerato sua musa nel corso della carriera.



La De Filippi apre il televoto e comunica che il primo classificato è immune alla sfida immediata qualora la sua squadra dovesse perdere.



PROVA Shake Remix: Vittorio (Fuoco) vs Filippo (Ferro)

Nonostante la coreografia sia sua, Garrison non è molto soddisfatto della performance di Vittorio. Nel frattempo la Celentano chiede a Valentina, che non può esibirsi, di assistere alle esibizioni più vicino: "Perché, non so se lo sai Maria, lei dispensa consigli a tutti, cantanti e ballerini". Filippo prima di ballare viene rimproverato da Alessandra perché in settimana ha espresso disappunto per la coreografia assegnatagli: "Fai perdere tempo agli insegnanti", dice lei. Dopo l'esibizione valentina interpellata da Alessandra condivide il suo pensiero: "Mi è piaciuto perché secondo me è stato all'altezza". La Peparini non può votare, mentre la Celentano preferirebbe non farlo. Vince la squadra del Ferro.



PROVA DI CANTO Irama (Fuoco) vs The Jab (Squadra Ferro)

Una sfida a colpi di inediti lanciata dagli allievi dopo la discussione avvenuta in settimana. "Che vuoi che sia" canta Irama e "Costenzo" i The Jab. Paola Turci non può votare per scelta di Alessandro, frontman della band. Gli altri insegnanti votano per Irama. Ferro 1 - Fuoco 1. Secondo Zerbi non è chiaro il testo dei The Jab. Inoltre è fastidioso l'atteggiamento di Alessandro che sembra sempre infastidito dalle persone. Lui dice di essere così con tutti, ma Di Francesco lo invita ad avere un altro tipo di atteggiamento.



PROVA DI BALLO Daniele (Fuoco) vs Orion (Ferro)

E anche qui non mancano le polemiche. In un filmato lanciato da Maria, Orion sostiene con Bryan che Daniele sia avvantaggiato a livello di visibilità nello Shake Remix e sui social. Ma la De Filippi, mostrando i numeri, rivela l'esatto contrario. Daniele e Bryan discutono, prima della performance di Orion. Daniele esclude Bill Goodson dal voto. Alessandra e Veronica scelgono Daniele. Vince la squadra del Fuoco.



Maria accoglie Emma in studio che ricorda le date del suo tour (in partenza dal 16 maggio da Roma) e canta "L'Isola".



Il televoto salva Einar, primo nella classifica di gradimento. Il cantante tira un sospiro di sollievo visto che Rudy Zerbi aveva espresso la volontà di rimetterlo in sfida in caso di sconfitta della sua squadra. Per il ballo, invece, la sfida tocca ad Orion su decisione di Garrison.