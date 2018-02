Amici, Maria De Filippi rimprovera i ragazzi: "Siamo alla follia"

Nel corso della puntata di "Amici" in onda sabato 10 febbraio, Maria De Filippi ha voluto evidenziare alcuni problemi legati alla pulizia negli spogliatoi dei ragazzi. Nel mirino della conduttrice soprattutto Orion e Bryan, convinti che sia la produzione del programma a mettere sotto sopra gli spazi a loro dedicati.



"E' bene che voi vi rendiate conto della follia a cui siete arrivati" Ha dichiarato la De Filippi invitando le signore delle pulizie in studio, che confermano: "Gli spogliatoi sono abbastanza disordinati, noi troviamo di tutto e di più: scarpe in giro, magliette, bottiglie. E' una cosa indecente". Un comportamento che ha particolarmente infastidito Maria e tutta la produzione del programma di Canale 5.