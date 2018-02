Amici 17, sostituzione a sorpresa: via Claudia, arriva Sephora

LA SIGLA DELLA CELENTANO “Allora Celentano, oggi c'è la sigla ed è stata fatta da te... Sarà brutta” dice ironica la De Filippi. Poi Alessandra riordina lo studio spostando la poltrona della conduttrice per avere maggiore spazio per la sigla. “Proprio stupida eh, ogni settimana peggiora” continua Maria. “Se vuoi ti puoi accomodare adesso” dice la maestra che aggiunge: “Farei uno studio molto più grande”. Non ha escluso nessuno dei professionisti e tutti sono elegantissimi. “Che classe!” commenta Alessandra. “Musica” annuncia la De Filippi dando il via al balletto. SIPARIETTO D'AMORE CON DIANA DEL BUFALO E RUFFINI “Un gradito ritorno: Diana De Bufalo” Maria chiama in studio l'attrice. “Siete bellissimi” dice Diana ringraziando per l'ospitalità. Presentano il film “Puoi baciare lo sposo” (dal 1 marzo al cinema) in cui Diana è la migliore amica della coppia che sta per sposarsi. C'è Paolo Ruffini, il fidanzato che entra in studio, dopo che la De Filippi fa rivedere le immagini di Diana ad Amici qualche tempo fa e la corte che faceva a Rudy Zerbi. “Lui è molto privacy... si starà sentendo in imbarazzo” dice Diana mentre Ruffini prende il microfono. “Sapevo di questa storia – dice a Zerbi – Sfida...” scherza. “Cos'ha lui che io non ho?”, chiede il professore. E lei: “I capelli”. “Diana tu sei straordinaria” dice Paolo, lei aggiunge: “Lui è impegnativo”.

SOSTITUZIONE TRA I BANCHI: VIA CLAUDIA, ENTRA SEPHORA

“Ho deciso di mettere in atto la sostituzione di un banco – annuncia la Celentano - Ho trovato l'allieva che cercavo. Fa una sola coreografia così la possono vedere tutti.” Sephora si esibisce. Compie 18 anni il 1 aprile, è di Udine. “Bryan è un talento in fiore, Orion, Daniele, Lauren” è la classifica di gradimento di Alessandra, lascia ai colleghi la scelta su chi mandare a casa dei restanti alunni. Valentina viene salvata da Goodson tra le lacrime e gli applausi. Veronica salva Luca; Garrison salva Filippo e restano Claudia e Vittorio. Quest'ultimo propone di ballare nonostante un tutore per un infortunio al braccio. Maria De Filippi chiede l'opinione dei compagni e li sgrida per non essere veramente sinceri davanti alle telecamere. Goodson propone anche a Claudia di ballare. Ma Garrison propone di sostituire Claudia e Bill è d'accordo. La Celentano no: “E' una scelta sbagliata. Rispetto il vostro pensiero, ma ricordo che una settimana fa eravamo tutti d'accorso sul mandare a casa Vittorio. Mi meraviglio...”



I BALLERINI SPORCANO GLI SPOGLIATOI: BRYAN E ORION NON SI ESIBISCONO

“Faccio entrare le signore che fanno le pulizie nelle stanze dei ragazzi - chiede la De Filippi - Siamo alla follia”. “Troviamo di tutto di più: scarpe in giro, magliette, bottiglie specialmente nello spogliatoio dei ragazzi. E' indecente” dice una signora. “Spazzole bicchieri, di tutto – aggiunge una collega – ci fermano il lavoro per riordinare”. “Calzini sporchi, magliette sudate, buste di plastica... siamo esasperate – fa eco una terza. Bryan e Orion cercano di spiegarsi, ma Maria è irremovibile: “Non dire che ti sei spiegato male... Vedo il filmato”. La Celentano propone un provvedimento: “Orion e Bryan tornano in sala relax oggi e non si esibiscono”.



ZIC A RISCHIO ELIMINAZIONE: SALVATO IN EXTREMIS

Polemiche anche con i cantanti, non appena inizia l'audizione di Zic che rischia di essere eliminato. Di Francesco e Zic discutono animatamente e viene chiesto al ragazzo – accusato di aver stonato - di dire chi dei suoi compagni stona: fa i nomi di Biondo, Einar, Nicole, Irama, Grace; perfette Emma e Carmen. Poi tocca proprio a Carmen, cover su cover a confronto. Zic chiede che Carmen canti il suo pezzo. “Aspetta, adesso ci arriviamo. Intanto ti posso dire che cover contro cover c'erano delle sostanziali differenze” spiega subito Di Francesco. Entrambi cantano la canzone di Zic. Carlo: “Quel che facciamo è per stimolarvi... Carmen è riuscita a fare il compito e lo ha fatto da paura: ha dato una rilettura del testo in chiave femminile, l'intensità che ha mantenuto fino alla fine del pezzo... Tu - non so esattamente perché – non hai fatto un balzo, non sei migliorato, non ti sei spostato di una virgola”. Zerbi e Di Francesco vogliono eliminare Zic, Giusy Ferreri no: “Lui è autentico, riconoscibile”. La Turci è a favore di Zic e chiede tempo per sentire un nuovo inedito: “Tentiamo ancora un po' con lui”. Zerbi per la stima di Paola decide di lasciare a Zic ancora qualche giorno di tempo.