Tra polemiche, strabilianti esibizioni e super ospiti la terza puntata di Amici è stata ricca di emozioni. Durante la trasmissione al termine della prima fase, la commissione ha deciso di ammettere tutti gli allievi alle sfide dirette, dove sarebbero stati giudicati dal pubblico a casa.



La squadra bianca è riuscita a vincere sul team blu: così grazie al televoto del pubblico a casa Irama, Emma e Biondo accedono alla finalissima. La commissione esterna, a questo punto, ha dovuto decidere il vincitore della terza puntata: scelgono il cantautore Irama che è riuscito ad impressionare tutti con il suo inedito "Un respiro". I professori di Amici hanno decretato alla fine del serale di non eliminare nessuno degli allievi.



La puntata è iniziata con un ospite d'eccezione Diego Armando Maradona.

La Prima Fase prevede la corale di canto e ballo dei Bianchi e gli allievi iniziano a interpretare "Il ballo del mattone", poi vengono raggiunti da Rita Pavone che canta con loro e poi esegue "Cuore". Tra i Bianchi passano Emma, Irama, Biondo, Luca, mentre Zic non passa per volontà di Carlo Di Francesco che, prima di decidere, chiede che l'allievo canti "Margherita", richiesta non accolta favorevolmente. Dopo un breve diverbio con l'insegnante, Zic canta il brano portato al successo da Cocciante, Di Francesco critica il suo atteggiamento e rimane della sua idea, ma stasera non lo ferma, quindi anche lui va in Seconda Fase e passa anche Valentina.

Tocca ai Blu che si esibiscono nella corale di canto e ballo su "In alto mare" e "Non sono una signora" con Loredana Bertè. Maria apre la busta e comunica a tutti gli allievi dei Blu che passano in Seconda Fase.



Inizia la sfida a squadre. La prima prova è la Proibitiva di Ballo (su vari tipi di musica latina), dimostrata da Jonathan e Francesca su "Mix Celia Cruz", che vede ballare per i Bianchi Luca (con Elena D'Amario); Heather Parisi apprezza e Garrison si dice "sconvolto" positivamente e gli stringe la mano, mentre Alessandra Celentano dice di essersi distratta e non esprime un giudizio. Per i Blu si esibisce Lauren (con Jonathan); Maria rivela che il ballerino professionista ha ballato nonostante un problema all'occhio. La Celentano ha apprezzato e Lauren vince la prova al televoto con il 55%.



Seconda Prova o Prova Ritornelli. Emma vs. Carmen su ritornelli da loro scelti; inizia Carmen con "Think", quindi Emma esegue "Perfect", Carmen continua con "Amore bello" ed Emma propone l'inedito "Alone", di nuovo Carmen con "I know where I've been" ed Emma con "Chandelier", infine Carmen canta "Quando finisce un amore" ed Emma, "Somebody to love". A prevalere al televoto con il 52% è Emma.



Terza Prova. Irama vs Bryan che si esibisce in passi di danza sulle note di "Cicale"; poi Irama canta l'inedito "Che vuoi che sia". Si chiude il televoto, vince Irama con il 73%.



Quarta prova o Canto di Squadra con Ospite. Irama e Zic cantano un medley "Tra le granite e le granate", "Occidentali's karma" con Francesco Gabbani. Matteo si esibisce ne "Il mondo". Si chiude il televoto, vince Matteo con il 64%.



Quinta prova o Prova Vodafone, comparata su "Run boy run" tra Luca e Bryan. Inizia Luca che si esibisce in una coreografia con attorno diciannove professionisti. Bryan esegue il pezzo facendo un passo a due con Francesca D., anche lui attorniato da diciannove professionisti. Tra Luca e Bryan si accende un diverbio sulla "non equità" delle due esibizioni secondo il ballerino dei Bianchi, il televoto assegna a lui la vittoria con il 55%.



Sesta prova, Emma vs. Carmen; inzia quest'ultima e duetta con Loredana Bertè in "E la luna bussò". Emma, accompagnandosi al pianoforte, interpreta "People help the people" e vince al televoto con il 53%.



Settima prova, Biondo vs. Einar. Il primo esegue "Hotline bling" e rivela di aver usato l'autotune, criticato da Meta e difeso da Rudy Zerbi e dalla Ventura. Einar canta "A parte te" scritto da Meta e Carmen si commuove. Anche Einar è emozionato perchè pensava a suo nonno Eddy che vive a Cuba. Si chiude il televoto, vince questa prova Einar con il 56%.