Simona Ventura: “Tra Stefano e Nicoletta sono stata un arbitro”

Un trio inedito a Verissimo: Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. I due ex coniugi e la nuova fidanzata del calciatore si sono raccontati senza inibizioni a Silvia Toffanin. Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, il rapporto tra Stefano e Nicoletta si è rafforzato. Parte del merito è anche di Super Simo che confessa: “Tra loro, al falò di confronto, ho fatto un po’ da arbitro. Non potevo non espormi”. La conduttrice del reality racconta anche di aver visto Nicoletta molto in difficoltà e di averla aiutata: “La vedevo soffrire, e siccome ho molti più anni di lei, le ho dato qualche consiglio”, spiega. L’esperienza di traghettatrice di coppie sull’isola delle tentazioni, comunque, sembra essere molto piaciuta a Simona Ventura: “Sono grata a Mediaset per questa occasione, mi ha messa alla prova e ne sono felice: ho imparato a mediare tra le persone ed è importante per me”, ha concluso.