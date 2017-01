Serena Rossi, che bel pancione!

Camicia in seta e pancione scoperto. Serena Rossi si mette a nudo su "Grazia". L'attrice, famosa per il suo ruolo nella serie tv "Un posto al sole" tra poche settimane diventerà infatti mamma. Diego, il figli che avrà con il collega Davide Devenuto, nascerà infatti ad ottobre. "In amore sono sempre le donne a decidere", racconta al settimanale.