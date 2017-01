Scandalo Bill Cosby, Obama: "Impossibile revocargli la medaglia per la libertà"

Anche la Casa Bianca condanna Bill Cosby , al centro delle polemiche per aver ammesso di aver drogato alcune donne per abusarne sessualmente. Il presidente Barack Obama ha spiegato che non c'è modo di revocare all'attore la medaglia per la libertà ricevuta nel 2002, riconoscimento che negli Stati Uniti è la massima onorificenza presidenziale assegnata a chi dà lustro alla nazione. "Credo che questo Paese non debba tollerare lo stupro", ha aggiunto.

"Se dai della droga di nascosto a qualcuno e poi abusi sessualmente di lui o lei senza il suo consenso, questo è stupro. Penso che in America e in nessun altro Paese civilizzato si può tollerare la violenza sessuale". Pur rifiutandosi di commentare il caso specifico del comico, Barack Obama non usa mezze misure per inquadrare lo scandalo che ha travolto Bill Cosby, l'amatissimo protagonista della serie tv I Robinson.



Eppure, nonostante la condanna arrivata dal capo della Casa Bianca, a Cosby non sarà revocata l'onorificenza che gli fu consegnata nel 2002 dall'allora presidente George W. Bush. "Non ci sono precedenti. Non esiste un meccanismo preciso per farlo", ha dichiarato mercoledì Obama, spiegando perché non può essere accolta la petizione rivolta alla Casa Bianca promossa da un'associazione contro gli abusi sessuali.