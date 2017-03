Rocco Siffredi: "Sono tornato al porno... con la benedizione della mia famiglia"

Quello di Rocco è stato il racconto di una storia d'amore che va avanti da 24 anni. Quello per Rosza è un sentimento che prevarica tutto, al punto che Rocco, emblema di mascolinità, di fronte alla moglie si scioglie e si fa prendere dai dubbi. "So per certo di aver dato piacere a migliaia di donne - dice -, ma quello che spero di più è di aver dato la felicita' a te". Lei annuisce. E a conferma del legame tra i due c'è la benedizione che Rosza ha accordato a Rocco per il suo ritorno al porno. "Quando sono uscito dall'Isola ero certo, credevo fosse importante per lei - ha spiegato lui -. Ma ho trascorso un anno e mezzo nel quale non ero più la stessa persona. Cambiare la propria natura è difficile. Per me il mondo del porno è stato un sogno sin da quando avevo 12-13 anni. E' l'altra metà del mio mondo. Rosza ha capito e mi ha detto che se volevo riprendere lei non aveva nulla in contrario".