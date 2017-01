Prison Break, la nuova miniserie sarà un sequel in 10 episodi

"I fratelli torneranno. Ci saranno anche altri personaggi iconici della serie e sicuramente verranno affrontate questioni rimaste in sospeso alla fine dello show, ma in maniera comprensibile per un nuovo pubblico", ha detto la Walden.



La miniserie, che inizialmente si pensava sarebbe stata composta da 12 episodi, è stata affidata a Paul Scheuring, creatore del telefilm e autore delle prime due stagioni. A lui spetterà il compito di chiarire come abbia fatto Michael Scofield a sopravvivere, visto che nel film tv che ha concluso la serie originale, Prison Break: The Final Break, il personaggio interpretato da Wentworth Miller sembrava essere morto o comunque destinato a vivere per poco, perché colpito da un tumore al cervello. Walden ha assicurato che Scheuring ha fornito una "spiegazione molto logica e credibile" alla sopravvivenza del protagonista.



Prison Break è andato in onda per quattro stagioni dal 2005 al 2009 ed è stato trasmesso da Italia 1 a partire dal 2006.