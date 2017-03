Premium Crime HD, "Incroci Pericolosi" tra le serie "Chicago Fire" e "Chicago PD"

Incroci Pericolosi, Venerdì 31 Marzo alle 21.15 su Premium Crime.

Ma cos'è un crossover? Letteralmente significa “passare dall’altra parte”. Si tratta di unire due racconti diversi, in questo caso due serie tv, in un’unica narrazione, creando un incrocio narrativo in cui i personaggi di una storia si uniscono a quelli di un’altra mantenendo però la loro individualità.

Già nel 1986 entrò nella storia della tv l’evento crossover che univa l’amatissima Jessica Fletcher (Angela Lansbury) di La Signora in Giallo con il bel Thomas Magnum (Tom Selleck) di Magnum P.I.. I due detective più amati della tv di quei tempi si riunirono in un doppio episodio per risolvere un complicato caso di omicidio.

Se in passato i crossover erano un evento mediatico sporadico, oggi abbiamo visto la loro proliferazione in svariate serie tv. In un panorama sempre più competitivo e differenziato, il crossover non è più solo un evento mediatico, ma una vera e propria strategia commerciale. Ai telespettatori offre l’occasione di scoprire una nuova serie e di affezionarsi ai suoi personaggi. Alla serie, invece, regala l’opportunità di farsi conoscere a un pubblico più vasto.