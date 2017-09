Errare è umano, perseverare diabolico: il proverbio non mente. Poteva, allora, non stupire Barbara D'Urso per l'inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5? Decisamente no, ecco quindi la discesa della scalinata in ciabatte! Non solo un tocco sexy e alternativo, ma anche un saggio rimedio per non incappare nello stesso errore dell'anno scorso, quando il battesimo del contenitore pomeridiano di Canale 5 venne bagnato con una caduta rovinosa per la presentatrice, che ci ride su: "La scala è fondamentale, ce l'ho fatta, non sono caduta!!!". Chi ben comincia, a questo punto, è ampiamente a metà dell'opera. Non resta che goderci tutta la nuova stagione di Pomeriggio 5!