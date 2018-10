Nadia Toffa torna alle Iene: "Sono felice di essere qui"

Nadia Toffa torna alle Iene , come conduttrice, e non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute. "Sono felice di essere qua con voi e con il pubblico" ammette la Toffa. "Non perdiamo altro tempo, che abbiamo un sacco di servizi fortissimi". "Un bell'abbraccio prima di cominciare ci vuole" le dicono i suoi tre cavalieri Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulia Golia. "Anche da parte di tutti quelli che sono a casa e che per tutta l'estate ci hanno chiesto di te".

Nadia via social ha poi ringraziato tutta la redazione delle Iene, dai conduttori agli inviati, passando anche per il trucco e parrucco: "Puntata super top ieri a Le Iene, spero vi sia piaciuta. Io non vedevo l'ora di tornare in famiglia. È stata una grande festa. Che bello mi erano mancati tanto in questi mesi: Matteo Viviani, Giulio Golia. tutti i ragazzi dello studio e gli autori. E un ringraziamento speciale va a David Vanchieri per i capelli che sembrano veri. E a Letizia Briccolani per il trucco meraviglioso. Non sembro nemmeno gonfia: la sua magia ce la fa. Grazie e bravi tutti. Anche gli inviati per gli ottimi servizi, il lavoro di squadra è importante".



Un pensiero speciale l'ha poi dedicato al suo pubblico, che in questi mesi non le ha mai fatto mancare il sostegno: "E grazie a voi per il vostro calore e supporto di questi giorni. Grazie di capire sempre ed essermi vicino. Il vero amico è quello che ti aiuta a rialzarti quando gli altri non si sono nemmeno accorti tu sia caduto. #buonagiornataatutti gente E alla prossima diretta".