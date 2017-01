Metallica, sorpresa in tv da Jimmy Fallon: suonano "Enter Sandman" con strumenti giocattolo

Quale fan dei Metallica avrebbe mai pensato di ascoltare "Enter Sandman" in una versione poco heavy e scura ma più leggera e divertente? In attesa del nuovo album "Hardwired... to self-destruct", James Hetfield e soci si sono esibiti al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" con una versione della canzone, suonata utilizzando solo strumenti giocattolo e accompagnati dal conduttore e dai Roots.