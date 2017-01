Mediaset, accordo pluriennale con Warner Bros e Universal

12:54 - Il Gruppo Mediaset ha concluso un accordo pluriennale con Warner Bros (fino al 2020) e NBC Universal (fino al 2018) per trasmettere, in esclusiva per l’Italia, i film e le serie televisive prodotte dalle due major di Hollywood. L'accordo consentirà di vedere sulle reti Mediaset e su Mediaset Premium, in prima tv, film campioni di incassi come "American Sniper" di Clint Eastwood e "Cinquanta sfumature di Grigio".

Tra i titoli che saranno disponibili in prima visione ci sono pellicole che hanno sbancato il box office, nel mondo e in Italia, come Fast and Furious 7 di James Wan e film come Interstellar di Christopher Nolan, Magic in the Moonlight di Woody Allen, Lucy di Luc Besson e il nuovo capitolo della saga Jurassic Park, Jurassic World, nelle sale dall'11 giugno.



Grazie a questo accordo saranno in esclusiva su Mediaset Premium serie televisive come The Big Bang Theory, Orange is the new Black, The Following e oltre 1000 ore annue di prodotti inediti.



Tutte le anteprime saranno disponibili on line e on demand con l’esclusiva estesa a tutte le piattaforme distributive, tv free e tv pay.

Pier Silvio Berlusconi: "Warner e Universal hanno scelto Mediaset"