14 febbraio 2015 Maurizia Paradiso in ospedale: "Ho la leucemia ma non vi sbarazzate di me" La celebre conduttrice si è sentita male dopo quattro puntate del programma "Colpo in topless". Ha raccontato la malattia durante un'intervista a Radio Club 91 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:07 - "A 59 anni ho temuto di dover chiedere congedo come Mango ma io sono come la 500, sono mitica e non vi sbarazzate di me". Con la consueta vitalità e ironia la celebre conduttrice Maurizia Paradiso confessa ai microfoni di Radio Club 91 di essere malata di leucemia. Si è sentita male dopo quattro puntate del programma "Colpo in topless", la nuova versione di "Colpo grosso" ed è stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza, dove ha scoperto la malattia.

"Ho la malattia che viene ai bambini - prosegue la conduttrice -, una leucemia simile all'anemia mediterranea: i globuli bianchi mangiano quelli rossi e le piastrine. E' una malattia leucemica curabile, è una mutazione genetica del sangue. Il mio sangue è talmente femminiello... che ecco cosa è successo".



Foto dal programma "I Radioattivi" - Radio Club 91