Maria De Filippi: "Morgan è stata una bella sfida, ma l'ho persa"

Maria De Filippi si è raccontata a tutto tondo, in un'intervista esclusiva rilasciata in occasione della puntata evento " Verissimo - Speciale Amici ", in onda sabato 13 maggio su Canale 5. La conduttrice ha parlato delle tante vittorie ma anche delle sconfitte, come quella con Morgan . "E' stata una bella sfida, però non l'ho vinta. Forse ci voleva più presenza, un po' più di costanza" ha dichiarato.

"MORGAN? E' STATA UNA SCONFITTA" - "Credo che la sua conoscenza e la sua preparazione si siano viste. Le cose poi non sono andate bene per una serie di circostanze. Spero solo che in un futuro prossimo le sue dichiarazione pubbliche, corrispondano a quelle che mi fa privatamente" ha continuato "Perché io penso che se scrivi determinate cose nel privato, poi le stesse cose devi dirle anche in pubblico. Visto che sono private, quindi, non le posso dire!".



"IL TRONO GAY PENSO TORNERA' A SETTEMBRE" - E se Morgan è una mezza sconfitta, una scommessa vinta da Maria De Filippi è l'introduzione del trono gay a "Uomini e Donne". "Era da due o tre anni che ci pensavo, mi è sembrato giusto farlo l'anno scorso - ha dichiarato - I protagonisti di questo trono sono stati molto amati, perché si sono posti in maniera diversa rispetto ai soliti corteggiatori. Era uno trono che si stava ad ascoltare, più che a vedere. Penso che il trono gay ritornerà a settembre".



"SANREMO L'HO VISSUTO MALISSIMO" - Sul capitolo Sanremo ha confidato a Silvia Toffanin: "E' stata la scommessa più grande di quest'anno. Avevo molta paura, perché io sto bene nei miei programmi e non mi piace andare tanto in giro. Per una volta, però, mi sembrava giusto provare a mettermi in gioco fuori da casa mia e allora sono andata”. Un'avventura tutt'altro che rilassante, anzi "l'ho vissuta malissimo, purtroppo! Con il senno di poi l'avrei vissuta diversamente. Ho fatto impazzire tutte le persone che erano con me. Li tenevo tutta la notte a studiare ogni minimo dettaglio, sapevo tutto. Ho capito, invece, che potevo essere del tutto impreparata perché il tempo per parlare con le persone era di qualche secondo e presentavi le canzoni leggendo sul gobbo. Però mi sono divertita”.



IL SOGNO NEL CASSETTO - Infine, riguardo al futuro, ha ammesso di avere ancora un sogno nel cassetto da realizzare: "Voglio smettere di fumare, però non so se ce la farò".