Lupin III torna in tv dopo 30 anni, i nuovi episodi su Italia 1

Dopo trent'anni Lupin III è tornato! Le nuove avventure del ladro gentiluomo saranno ambientate in Italia e a San Marino e andranno in onda in esclusiva su Italia 1 (casa storica anche del cartoon originale) a partire dal 29 agosto, ogni sabato in seconda serata. Le prime immagini sono state proiettate in anteprima a Rimini, nel corso della kermesse "Cartoon Club", presso la tensostruttura PalaCartoon.