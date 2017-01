Lorenzo Fragola mollato dalla fidanzata Federica Consiglio: "E' irriconoscibile"

11:43 - Il successo gli ha già dato alla testa? A quanto scrive l'ormai ex fidanzata del vincitore di "X Factor" Lorenzo Fragola, sì. E già, perché la bella Federica Consiglio affida a Facebook uno sfogo tagliente in cui sottolinea di non essere più la sua ragazza e lo apostrofa come "irriconoscibile". Dal canto suo il cantante, che si sta preparando per Sanremo 2015, tace. Crisi passeggera o addio definitivo?

"Dato che continuano a essere pubblicati articoli e messaggi sui social e sui giornali che mi ritraggono come la fidanzata di Lorenzo - scrive Federica - chiedo ufficialmente a parenti, amici o giornalisti di non collegarmi più all'irriconoscibile Lorenzo Fragola in quanto l ho lasciato giorno 17/12/14. Saluto con affetto le persone che mi vogliono bene".



E pensare che Lorenzo in una recente intervista aveva dichiarato: "Le paranoie c'erano i primi mesi della nostra storia. Se fosse gelosa adesso, Federica, non potrebbe vivere. Ho trovato, per fortuna, una persona che sapeva che cosa avrei affrontato andando in tv e prende tutto con le pinze, sa a che cosa dare importanza e a che cosa no". Qualcosa però nel frattempo è cambiato. La Consiglio scrive di aver preso lei la decisione, riuscirà Lorenzo a riconquistarla?