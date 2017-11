Lorella Boccia, estate bollente tra amore e acrobazie in spiaggia

Acrobazie in spiaggia, curve perfette, amore a gonfie vele. Per Lorella Boccia quella del 2017 è una estate davvero al top. La ballerina professionista di " Amici " è in vacanze a Formentera con il fidanzato Niccolò Presta e sui social posta scatti sexy che mettono in evidenza le forme statuarie.

La sua carriera televisiva inizia molto presto come concorrente nel talent "Amici" di Maria De Filippi. Il suo sorriso, talento ed ambizione le portano fortuna facendola arrivare oltre confine come attrice nella pellicola internazionale "Step Up". Quindi approda come co-conduttrice in "Colorado" su Italia 1 al fianco di Paolo Ruffini e torna come professionista ad "Amici". Ora si gode le meritate vacanze...