Lindsay Lohan accusa l'ex sulla tv russa: "Tarabasov ha cercato di uccidermi"

Differente la versione di Tarabasov, che ha replicato: "Ho appreso che la mia ex fidanzata, Lindsay Lohan, prevede una nuova campagna diffamatoria contro di me sui media russi e stranieri. Il mio rapporto con Lindsay si è concluso nel luglio 2016 e nelle settimane successive sono stati compiuti numerosi tentativi di screditare il mio nome. Ci sono state errate dichiarazioni raffiguranti la natura del nostro rapporto, sono stati pubblicati fatti distorti e false accuse".



Dopo mesi di silenzio, ora anche lui ha deciso di mettere le cose in chiaro una volta per tutte: "All'epoca decisi di non replicare, anche per rispetto nei confronti di Lindsay. Oggi vorrei però precisare che tutte le accuse che sono state fatte e che saranno fatte dalla Lohan contro di me sono false. Mi rifiuto di partecipare a questa campagna mediatica. Non farò ulteriori dichiarazioni, ma ho intenzione di utilizzare tutti i possibili mezzi legali a mia disposizione per tutelare il mio nome e la mia reputazione".



La coppia iniziò a frequentarsi nel 2015, fidanzandosi ufficialmente a inizio 2016. Nel luglio scorso è però arrivata la rottura, con la Lohan che accusò l'uomo di averla tradita e picchiata.