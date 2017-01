Liam di "Beautiful": "Ivy mi ama e farà di tutto per riavermi"

Amori, gelosie, colpi basse e vendette. "Beautiful" non smette di stupire e come anticipa a "Nuovo Tv" Scott Clifton, il bel Liam Spencer, ne vedremo delle belle nelle nuove puntate in onda su Canale 5. "Finirò in mezzo a una terribile lotta tra donne", confessa. Il ragazzo infatti è l'oggetto dei desideri della sua ex Ivy e di Steffy. Chi la spunterà?