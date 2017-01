Anche lei, quando era bambina, ha vissuto momenti difficili in famiglia. Ecco perché, ascoltando la storia di Brenda e Alfonso a "C’è posta per te", Belen non riesce a trattenere le lacrime. Durante il programma di Maria De Filippi, la showgirl incontra una coppia di coiniugi alle prese con enormi difficoltà economiche. L’uomo sente il bisogno di scusarsi con la moglie per tutte le rinunce a cui sta costringendo lei e sua figlia. Brenda, però, ha deciso di rispondergli con un messaggio di speranza e di amore, esaudendo un suo sogno: fargli incontrare Belen, la donna che Alfonso ammira di più. La showgirl racconta ad Alfonso gli anni di povertà che ha vissuto da piccola, assieme alla sua famiglia, e lo invita a dare importanza alle cose davvero essenziali: “L’amore ti salva la vita. E l’amore non si compra”.