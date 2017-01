Laura Pausini a R101: appello in diretta per trovare un lavoro a una fan

Per i suoi fan Laura Pausini farebbe di tutto. Anche... trovare loro un lavoro. La cantante romagnola, ospite di R101 , ha infatti lanciato un appello per Alessandra , una ragazza che era presente in studio per incontrare la sua artista preferita. Quando ha scoperto che era disoccupata ha invitato gli ascoltatori di Taranto (città della ragazza) a offrirle un posto di lavoro. E in pochi minuti sono arrivate decine di richieste di contatti social.

Per essere presente in studio la ragazza ha affrontato un viaggio in pullman da Taranto, nella notte, per essere tra le prime: alle 6.30, insieme a un amico, era già fuori dai cancelli della radio, al freddo, in attesa della sua beniamina. Poi durante la trasmissione è venuta fuori la sua storia: Tutto è nato quando Alessandra ha detto al suo idolo che sarebbe andata a tutti i concerti: "A Milano, Roma e Bari!". La Pausini le ha chiesto come avrebbe fatto con i soldi e lei ha risposto di averli "messi da parte quando lavoravo, visto che ora sono disoccupata".



La popstar non ci ha pensato un attimo: "Ascoltatori di Taranto - ha detto in diretta dai microfoni di R101 – se potete date un lavoro ad Alessandra, se lo merita, è una ragazza in gamba, contattatela su Facebook: conto su di voi!". I contatti sono arrivati. Chissà se arriverà anche il lavoro.