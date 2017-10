Laura a Mattino Cinque: "Anche seduta è bello", parola di disabile

"Partecipando a questo concorso ho voluto dire al mondo che una donna in piedi o seduta è comunque meravigliosa". Laura Miola, 27enne di Latina, racconta col sorriso la sua partecipazione a Miss Wheelchair World, concorso di bellezza riservato a concorrenti con disabilità disputatosi negli scorsi giorni in Polonia. Laura parla in esclusiva a Mattino Cinque dove orgogliosa dice: "È stato un onore rappresentare l’Italia in questo concorso, siamo state trattate da modelle esattamente come le modelle in piedi". La miss, dal 2011 sulla sedia a rotelle per via di una neuropatia periferica, parla anche della sua quotidianità fatta di “piscina e palestra”. Una vita normale nonostante la disabilità: “Ho una persona speciale al mio fianco, tanti amici e una famiglia che non mi ha mai fatto sentire diversa. I limiti sono solo nella tua testa. Quando sei tu a non porti limiti la strada è tutta dritta”.