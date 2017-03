Durante la settimana sono stati messi in dubbio i comportamenti di Samantha De Grenet da parte dei suoi compagni d'avventura. Sembra che gli atteggiamenti della show girl non vadano giù a molti naufraghi, soprattuto ad Eva Grimaldi dopo la nomination ricevuta. Questo ha scaturito molte discussioni e le tensioni continuano in diretta: "Mi dispiace che Eva se la sia presa, ma è stata lei a dire che avremmo cominciato a nominare i più forti" dichiara la De Grenet.