Katie Logan: "A Beautiful sono sempre malata ma io mi tengo in forma con lo yoga"

A " Beautiful " Katie Logan , sorella di Brooke , ne ha passate di tutti i colori. Ma nella vita, Heather Tom assicura di essere molto tranquilla. Come racconta a " Nuovo Tv ", infatti, l'attrice 40enne, giura di sentirsi in forma: "Nella soap ho dovuto affrontare due trapianti di cuore e una lunga convalescenza, ma io sto bene grazie allo yoga che tonifica e tiene a bada lo stress".

"Non sono stanca della mia avventura a Beautiful - racconta l'attrice - perché dopo nove anni il personaggio è in continua evoluzione. E non è facile trovare ruoli simili. Per di più c'è sempre una grande suspence attorno a lei, il suo cuore è una bomba a orologeria che potrebbe cedere da un momento all'altro. Non si è mai tranquilli, può succedere davvero di tutto".

Katie racconta che sul set c'è un bellissimo clima: "Siamo molto affiatati e spesso organizziamo delle cene per stare tutti insieme. Siamo fortunati perché la soap è amata in tutto il mondo". Il 4 novembre ha compiuto 40 anni e sfoggia un fisico invidiabile, ma come si tiene in forma? "Passeggio, nuoto e faccio tanto yoga. Appena posso lo pratico anche in riva all'oceano".