13 ottobre 2014 Joe Bastianich tra cucina e Ferrari Il restaurant man più famoso della tv apre le porte del suo ristorante per un evento caratterizzato dalle "favorite things" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:33 - Domenica 12 ottobre a Cividale del Friuli Joe Bastianich ha aperto le porte del suo "Orsone". Il primo ristorante e B&B della famiglia in Europa è diventato la location di un evento unico, caratterizzato dalle "favorite things" del restaurant man più famoso della tv. Collezionisti privati hanno messo a disposizione degli ospiti modelli d'auto che hanno fatto la storia come: Ferrari 275 GTB , Ferrari 250 cabriolet, Mercedes 300SL Gullwing, Jaguar XK120 ots e la Ferrari 365 GT 2+2 disegnata da Pininfarina. A tavola, lo chef Eduardo Valle Lobo ha interpretato le materie prime e i gusti del Restaurant Man in un menù in cui i protagonisti soo state ostriche, caviale, foie-gras e tartufo.