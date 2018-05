Incidente hot per la Cipriani, lato B in mostra durante un cha cha cha

Incidente hot per la Cipriani. Lato B in mostra durante un cha cha chaDopo essere stata bacchettata bonariamente da Raffaello Tonon per il suo consueto abbigliamento sopra le righe, Francesca Cipriani nello studio di Pomeriggio Cinque si lancia in un cha cha cha scatenato. Mentre fa svolazzare lo strascico del suo abito sexy, lascia intravedere il suo lato B. Ilarità generale nel parterre, ma nessun imbarazzo. La conduttrice ferma la musica e la biondissima Francesca torna alla sua poltrona. Delle nudità della Cipriani, però, non si stupisce più nessuno. L'ex naufraga, infatti, si era mostrata in tutto il suo splendore durante l’ultima edizione dell’Isola, scatenando i fan con un bagno sexy in acqua a favor di telecamere.