Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Damian accetta di dialogare con il Dottor Fernandez, ma Camila non crede alla sua remissione. Anzi, pensa che sia stato lui a cercare di ucciderla manomettendo le scale del negozio.



Caridad dice a Fe che Mauricio l'ha aggredita e ha cercato di abusare di lei. Quando Fe ne parla con Mauricio, però, il capomastro non ha la minima idea di cosa stia parlando. A questo punto Fe non sa se credere al racconto della sua gemella oppure no.



Nel frattempo Damian chiede a Beatriz qualche minuto per parlare, ma la giovane gli sfugge e confida a Camila di non essere affatto a suo agio in presenza del fratello.



Severo è furioso con Carmelo e lo affronta in mezzo alla strada accusandolo di tutte le sue disgrazie, ma l’uomo nega ogni cosa. Allora Severo fa la sua scelta e taglia definitivamente i ponti con Carmelo. Francisca è molto dubbiosa e sospetta che questa situazione sia stata architettata dai due fin dall'inizio.



Anche Fe prende una decisione: non crederà alla sorella, anzi, la allontanerà da casa.



Camila, sotto consiglio di Nicolas, decide di fare il doppio gioco con Damian. Accetta di partecipare alla sua terapia e di farlo sentire parte della famiglia. Poco dopo l’uomo le confessa che Elias era suo complice e che fu lui che cercò di uccidere Rogelia.



Severo lascia Puente Viejo: i paesani si riuniscono per dargli l'ultimo saluto. Anche Francisca si presenta in piazza per deriderlo e gioire della sua sconfitta.



Dopo essere stata minacciata da Damian, Camila capisce che non servirà a nulla raccontare quanto accaduto ad Hernando e così, confidando nell'aiuto di Nicolas e Matias, suggerisce un piano d'azione per smascherare il suo ricattatore.



Fe è pronta a salutare sua sorella, ma Caridad con uno stratagemma riesce a mettere fuori combattimento Mauricio e, china su di lui, lo pugnala. Nella colluttazione Caridad cade a terra sbattendo violentemente la testa e muore.



Poco dopo la partenza di Severo, giunge la notizia di un terribile incidente automobilistico e l’uomo viene dato per morto. In realtà nessuno sa che Raimundo, partito con una scusa, è nei dintorni di Puente Viejo e, insieme a Carmelo, lo sta nascondendo e aiutando.