I "Peanuts" arrivano in Italia

10:22 - Arriveranno presto anche in Italia i cartoon dei "Peanuts" con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e degli altri personaggi creati dal fumettista statunitense Charles Monroe Schulz. La Dall'Angelo Pictures ha firmato infatti un accordo con Normaal Animation, lo studio di animazione francese che ha avviato la produzione della nuova serie di 500 episodi. La serie dovrebbe andare in onda entro quest'anno. Su Tgcom24 l'anteprima di un episodio.

I nuovi cartoon dei sono stati presentati in anteprima a novembre su France 3, emittente del gruppo France Télévision. Nel 2015 viene celebrato il 65esimo anniversario dei "Peanuts", nati negli Stati Uniti come strisce a fumetti nell'ottobre del 1950. Questi cartoon hanno suscitato anche interesse per la distribuzione homevideo e per il web. "In un mercato televisivo in grande difficoltà, essere riusciti ad aggiudicarci una serie di livello internazionale e di così grande potenzialità ci riempie d’orgoglio e di entusiasmo", dichiarato Barbara Dall'Angelo, presidente e amministratore unico di Dall’Angelo Pictures.