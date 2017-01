Giulia Valentina: "La mia prima volta... in tv, tra tecnologia e curiosità dal Web"

Giulia, ci racconti di cosa si occupa il programma?

Parla di innovazione e tecnologia, di tutto ciò che è nuovo e moderno. Cerchiamo di portare il linguaggio del web in tv. Ci saranno dei servizi tutti molto diversi e interessanti. Mostreremo le App più usate, faremo vedere come i giovani si rapportano con la tecnologia, ad esempio come si studia o come si vive la giornata. Fino alle stampanti 3D che rendono possibile la ricostruzione di certe città distrutte.

La App più strana?

Twindog, che fa incontrare i cani per fare amicizia al parco. Non l'ho ancora usata ma la sperimenterò presto...

Tu sei tecnologica?

So usare la tecnologia ma cerco di non farmi coinvolgere troppo perché a volte rende schiavi. E non è giusto...

Ci saranno anche dei servizi con le celebrities...

Certi personaggi forti sul Web ci racconteranno qual è la loro forza. Non faccio nomi perché sarà una bella sopresa.



Qual è il target a cui vi rivolgete?

Giovani ma non solo. Io parlo a un pubblico della mia età, mentre Ronny Mengo rappresenta i 40enni che magari si sono persi un po' quello che la tecnologia ci offre e che non sanno chi siano le Kardashian. Facciamo vedere la differenza generazionale...





Giulia tutti ti conoscono per essere la ex di Fedez, come farai prevalere la tua identità?

Ne sono ben consapevole. Ma se lavori bene e dimostri di valere il riconoscimento arriva per le proprie doti. E' il mio primo programma, sono emozionata e contenta perché sento di avere delle persone che credono in me. Per me è una grande possibilità. Mi piace l'idea di cambiare il mio modo di comunicare. Quelli che non mi seguono sui social, e su Snapchat sono davvero logorroica, sentiranno finalmente la mia voce.