GFVIP, Simona Izzo urla contro Malgioglio: "Non sei Ilary Blasi!"

Al Grande Fratello Vip sono diventate molto famose le "Interviste sui binari" con le quali Cristiano Malgioglio intrattiene i suoi coinquilini. Questa mattina è il turno di Carmen Di Pietro che, dopo aver risposto alle molte domande sulla sua vita privata e lavorativa, viene interrotta da Simona Izzo, infastidita dalle numerose domande che il paroliere pone ai Vip. "Cristiano per favore basta, tu vuoi plagiare Carmen, non si fa tesoro. Tu non lavori all'interno del Grande Fratello e non sei Ilary Blasi. Tu hai un contratto con Alfonso Signorini? Non ci casca nessuno, non puoi avere il privilegio di intervistare", urla l'attrice.