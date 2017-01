Fichi d'India, Bruno Arena inizia a camminare e ringrazia i fan

Continuano lentamente a migliorare le condizioni di Bruno Arena, che su Facebook ha ringraziato con un messaggio i suoi fan. E' stato per merito loro, oltre che della moglie Rosy e dell'amico di sempre Max Cavallari, che ha trovato la forza di andare avanti. "Sono al settimo cielo perché non mi avete mai abbandonato. Non parlo ancora, ma capisco tutto, mi alzo e incomincio a camminare..." ha scritto via social.