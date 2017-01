Eletta Miss Italia 2016: è la toscana Rachele Risaliti

Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 1 di 17 LaPresse LaPresse Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 2 di 17 LaPresse LaPresse Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 3 di 17 LaPresse LaPresse Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 4 di 17 LaPresse LaPresse Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 5 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 6 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 7 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 8 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 9 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 10 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 11 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 12 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 13 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 14 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 15 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 16 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti 17 di 17 Ansa Ansa Miss Italia 2016 è la toscana Rachele Risaliti Rachele Risaliti - Miss Italia 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Proprio Paola Torrente è stata protagonista di una contestazione da parte della mamma della concorrente pugliese Viviana Vogliacco, da lei eliminata nella sfida a due. Anche la Commissione tecnica non aveva apprezzato l'esclusione di Viviana, mentre il conduttore Francesco Facchinetti e la patron del concorso Patrizia Mirigliani avevano sottolineato l'importanza di una conquista come quella dell'abolizione di taglie e misure per definire i canoni della bellezza.



Miss Italia: "Il mio sogno è diventato realtà" - "Il mio sogno è diventato realtà", le prime parole della nuova Miss Italia. Rachele ha dedicato il suo titolo "alla Toscana, ai miei genitori, ai nuovi compagni dei miei genitori, al mio fidanzato Federico e alle mie amiche Alice, Camilla e Lucrezia, che oggi sono arrivate a Jesolo a sorpresa per sostenermi".