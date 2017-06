Animi tesi in studio a Domenica Live tra Barbara D'Urso e Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, al secolo Cicciolina. Si discuteva della condanna in primo grado dell'ex-pornodiva, per truffa all'assicurazione. Alla presa di distanza da parte della conduttrice in merito alle opinioni della Staller sui giudici italiani, il giovane Koons è partito all'attacco, rispolverando la denuncia - poi archiviata - contro la D'Urso dall'Ordine dei Giornalisti. A quel punto Barbara cerca di replicare, ma l'arroganza e l'invadenza del ragazzo le impediscono di farlo: "Adesso faccio come te, premo il bottone rosso per l'applauso del pubblico". Inevitabile lo scontro verbale, queste le parole della padrona di casa di Domenica Live: "Non voglio mettermi a discutere con un giovane che è stato educato diversamente da come ho educato i miei figli, adesso basta Ludwig. Faccio entrare Arisa che è molto più divertente di questo teatrino orrendo”.