Dalle stelle alle stalle, i vip caduti in disgrazia si raccontano nel salotto di Domenica Live

Famosi e famosissimi passati letteralmente dalle stelle alle stalle. Chi sommerso dai debiti, chi senza un soldo perché ha sperperato tutto i suoi averi o chi ancora è finito sul lastrico dopo un divorzio. Nel salotto di Domenica Live sono tanti i vip che raccontano come sono caduti in disgrazia dopo anni di successi e ricchezza. Maurizio Ferrini ammette di aver detto dei "no" che gli sono costati caro ma poi aggiunge: "Considero la miseria una grande lezione di vita perché impari a dare valore a tutto". Gli fa eco il comico Marco Della Noce secondo cui la povertà "è un’opportunità che ti da’ la vita, dipende da te come reagisci". C’è poi Dora Moroni che parla della sua difficile quotidianità: "Mi aiuto come posso, grazie alla mano di qualche amico e familiare. Per me è stato diverso perché l’incidente non mi ha permesso di lavorare come prima".



Ma non è finita qui perché c’è poi Alvaro Vitali che non nasconde le sue colpe: "Sono stato stupido perché ho guadagnato tanto ma mi sono mangiato tutto, in banca non ho più soldi". E infine c’è Marco Baldini la cui storia è nota e che oggi sembra finalmente aver ripreso in mano la sua vita: "Sono stato doppiamente fortunato perché quando ho smesso di piangermi addosso mi sono rimboccato le maniche e ho accettato lavori che prima non avrei accettato. Ora faccio un lavoro che mi appaga e ho una compagna che mi dà la forza di andare avanti".