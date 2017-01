Cristian e Tara, c'è la data: si sposano il 2 settembre

Dopo tanti tira e molla, finalmente c'è la data. Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sposano. Il 2 settembre . Come anticipa " Pomeriggio Cinque ". L'amore tra la coppia è esploso nel salotto dei sentimenti di " Uomini e Donne ". Subito dopo i ragazzi sono andati a convivere, anche se i problemi non sono mancati. Già tanti mesi fa avevano annunciato infatti le nozze, poi rimandate per colpa dell'ex tronista. Ora ci sono le pubblicazioni.

Il lieto fine è dunque vicino. Il matrimonio rimandato di data in data e poi annullato per una crisi è solo un brutto ricordo. Come i pianti in tv e le ripicche. Dopo la tempesta è tornato il sereno e l'amore. Molto ha giocato la partecipazione di Cristian all'Isola dei Famosi. L'ex tronista è infatti tornato molto provato e con la voglia di ricominciare davvero con Tara. L'abito è pronto, l'anello pure. Adesso si fa sul serio.