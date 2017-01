Costantino Vitagliano è diventato papà per la prima volta: è nata Ayla

Costantino Vitagliano ha comunicato la nascita della sua prima figlia con un post delicato, che ha messo fine a un vero e proprio countdown sui social. Il più famoso dei tronisti ha manifestato tutta la sua gioia di diventare padre, a 41 anni, scandendo l'attesa con scatti delle ecografie, dei corredini rigorosamente rosa pronti per la piccola in arrivo e selfie con una pila di pacchi di pannolini.



Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani, 29 anni, stanno insieme da maggio 2014. La piccola Ayla è per entrambi la primogenita.